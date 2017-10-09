Международная Покровская ярмарка соберет в Тамбове участников из 6 стран

ТАМБОВ, 9 окт — РИА Новости. Заявки на участие в Международной Покровской ярмарке, которая традиционно проходит в октябре в Тамбове, подали представители более 40 российских регионов и пяти зарубежных стран, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Международная Покровская ярмарка будет работать с 13 по 15 октября.

"В первый день основные события будут происходить на площадке Делового центра, где пройдет Международный научно-образовательный конгресс с участием ученых из РАН и образовательных учреждений. В его рамках состоится выставка инновационной продукции: свои разработки представят ТГУ имени Г.Р. Державина, несколько десятков предприятий и научных учреждений из разных регионов России и зарубежья. Также в программе Делового центра — подписание соглашений в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 14 октября на традиционной выставке-продаже свою продукцию представят производители из городов и районов области, других регионов и стран.

"В этот день на гастрономический тур приедут гости из Москвы, Воронежа, Липецка, Рязани и других регионов. А 15 сентября состоится полюбившийся всем Фестиваль тамбовской картошки. Гостей и жителей Тамбова ожидает большая интересная культурная программа с элементами фольклора. Специально для туристов разработан маршрут "Покровская ярмарка в Тамбове". Настоящим подарком для участников станет выступление Надежды Кадышевой и ее ансамбля "Золотое кольцо", — отметил представитель пресс-службы.

По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина предприняты все меры для обеспечения безопасности и удобства гостей праздничных мероприятий.

"Покровская ярмарка в год 80-летия Тамбовщины должна стать одним из самых ярких событий в жизни области. В организационном плане уже сделано все возможное, чтобы все участники и гости получили незабываемые впечатления. У меня только два поручения: чтобы вкусной продукции хватило на всех, и чтобы цены не завышали", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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