Тамбовщине вручили Гран-при за вклад в развитие "Золотой осени - 2017"

ТАМБОВ, 9 окт — РИА Новости. Гран-при за вклад в развитие 19-й ежегодной Российской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2017" получила Тамбовская область от министерства сельского хозяйства РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Всего на "Золотой осени — 2017" Тамбовской области присудили 12 наград различного достоинства в нескольких номинациях.

"За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий" область получила три золотых, серебряную и бронзовую медали, два благодарственных письма. В частности, Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина наградили золотой медалью за создание колоновидной яблони для насаждений интенсивного типа, серебряной и бронзовой медалью — за разработку посадочного материала.

"За производство высококачественных кормов и кормовых добавок" ООО "Термобоб Мичуринск" получило золотую медаль. В номинации "Лучший начинающий фермер" медаль вручена Владимиру Харину из Ржаксинского района, а Виктор Сахно из Инжавинского района завоевал "серебро" за лучшую семейную животноводческую ферму", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, Тамбовскую область отметили серебряной медалью за "Лучший информационно-консультационный центр", а корреспондент газеты "Притамбовье" Елена Гридчина стала призером всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике "Моя земля — Россия".

В пресс-службе добавили, что экспозиция АПК Тамбовской области на выставке "Золотая осень" была размещена в тематическом разделе "Регионы России и зарубежные страны". Более 40 предприятий области представили здесь широкий ассортимент молочной, мясной, плодоовощной продукции, которая выпускается под региональными брендами. Регион презентовал и проект, нацеленный на производство продукции аквакультуры.

Другие новости региона читайте здесь >>