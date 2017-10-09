Россия предложила ВТО создать рабочую группу по электронной коммерции

МАРРАКЕШ, 9 окт — РИА Новости. Россия предложила Всемирной торговой организации (ВТО) создать рабочую группу по вопросу электронной коммерции, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на министерской конференции ВТО.

"Россия хотела бы активизировать дискуссию по электронной коммерции и упрощению инвестиций. Если необходимо создать специальные рабочие органы с переговорным мандатом для министров, нам следует это сделать", — отметил он.

По словам министра, перевод работы по этому вопросу в формальное русло в результате создания рабочей платформы мог бы способствовать достижению видимых результатов по совершенствованию законодательства в сфере электронной коммерции в рамках ВТО.

"Мы уверены что конструктивная дискуссия и обмен идеями помогут нам сформулировать повестку по этой теме", — отметил Орешкин.