Британия намерена участвовать в соглашении о госзакупках ВТО после Brexit

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 9 окт — РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство предпримет ряд шагов для сохранения участия в соглашении Всемирной торговой организации (ВТО) о государственных закупках, говорится в тексте "Белой книги", опубликованной правительством в понедельник.

"Белая книга" — документ, в котором прописываются основные положения того или иного будущего законопроекта.

"Будучи преданными основанной на правилах международной системе, мы предпримем специальные шаги для того, чтобы, покинув ЕС, Великобритания осталась участником соглашения ВТО о государственных закупках", — говорится в документе.

В "Белой книге" отмечается, что, выйдя из ЕС, Великобритания останется независимым членом ВТО.