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Экономика

В Китае предложили изменить правила международной торговли

18:3609.10.2017
(обновлено: 18:37 09.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМужчина с флагом Китая. Архивное фотоМужчина с флагом Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АФИНЫ, 9 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Действующие правила международной торговли тормозят развитие, необходимо их изменить, заявил председатель-учредитель Международной торговой палаты "Шелкового пути" Чжунхан Ли на форуме в Афинах.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Деловой саммит ЕС-Евразия-Китай "Строя мосты с Востока на Запад" организован журналом The Economist.

"Мировая экономика в настоящий момент развивается очень медленно. Международные торговые правила и стандарты являются неполными или неудобными и являются основным тормозом на пути устойчивого экономического развития. Бизнес-саммит "Шелкового пути" в сентябре этого года привлек 90 международных организаций и бизнес-ассоциаций, и мы выпустили предложение о совместном принятии правил и стандартов транснациональной торговли", — сказал Чжунхан Ли.

"Мы должны вместе построить "Шелковый путь" на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, для того чтобы построить мосты и обеспечить большую взаимосвязь. Со времен античности взаимные связи являются основной предпосылкой экономического и социального развития", — заявил он.

Президент США Дональд Трамп во время подписания меморандума об изучении хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая. 14 августа 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Китай пообещал ответить США на ужесточение правил торговли
Он напомнил, что проект "Один пояс – один путь" был предложен лидером КНР и должен связывать Китай с Европой.

"Мы уже имеем первые результаты", — сказал председатель палаты.

Чжунхан Ли сообщил, что международная торговая палата "Шелкового пути" — некоммерческая палата из национальных торговых палат стран, расположенных вдоль "Шелкового пути".

"У нас сейчас 90 членов – национальных палат и членов-корреспондентов из 75 стран, с сотнями тысяч предприятий, которые с нами сотрудничают", — сообщил он, призвав превратить проект "Один пояс – один путь" в общее будущее.

По его словам, важное место в проекте отводится Греции

Десятирублевые монеты. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Греция была основным перекрёстком, где встречались Запад и Восток, где Север встречался с Югом в античности. Сейчас это перекрёсток шёлковых путей, проходящих по земле и по морю. Таким образом, в инициативе создания "Одного пояса – одного пути" Греция имеет естественное преимущество с точки зрения географического положения и ресурсов, является истинным мостом, который соединяет Европу и Азию. Стратегия построить в Греции международный логистический хаб отвечает инициативе "Один пояс – один путь", — пояснил он.

Чжунхан Ли сказал, что Китай "хочет интегрировать различные ресурсы, капиталы, технологии, таланты и проекты с тем, чтобы продвигать практическое сотрудничество, помочь Греции выйти из кризиса".

"Я думаю, что мы станем свидетелями новой греческой мифологии в новом веке. Палата "Шелкового пути" верит в Грецию и ее будущее", — подытожил он.

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