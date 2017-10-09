В Китае предложили изменить правила международной торговли

АФИНЫ, 9 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Действующие правила международной торговли тормозят развитие, необходимо их изменить, заявил председатель-учредитель Международной торговой палаты "Шелкового пути" Чжунхан Ли на форуме в Афинах.

Деловой саммит ЕС-Евразия-Китай "Строя мосты с Востока на Запад" организован журналом The Economist

"Мировая экономика в настоящий момент развивается очень медленно. Международные торговые правила и стандарты являются неполными или неудобными и являются основным тормозом на пути устойчивого экономического развития. Бизнес-саммит "Шелкового пути" в сентябре этого года привлек 90 международных организаций и бизнес-ассоциаций, и мы выпустили предложение о совместном принятии правил и стандартов транснациональной торговли", — сказал Чжунхан Ли.

"Мы должны вместе построить "Шелковый путь" на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, для того чтобы построить мосты и обеспечить большую взаимосвязь. Со времен античности взаимные связи являются основной предпосылкой экономического и социального развития", — заявил он.

Он напомнил, что проект "Один пояс – один путь" был предложен лидером КНР и должен связывать Китай с Европой.

"Мы уже имеем первые результаты", — сказал председатель палаты.

Чжунхан Ли сообщил, что международная торговая палата "Шелкового пути" — некоммерческая палата из национальных торговых палат стран, расположенных вдоль "Шелкового пути".

"У нас сейчас 90 членов – национальных палат и членов-корреспондентов из 75 стран, с сотнями тысяч предприятий, которые с нами сотрудничают", — сообщил он, призвав превратить проект "Один пояс – один путь" в общее будущее.

По его словам, важное место в проекте отводится Греции

"Греция была основным перекрёстком, где встречались Запад и Восток, где Север встречался с Югом в античности. Сейчас это перекрёсток шёлковых путей, проходящих по земле и по морю. Таким образом, в инициативе создания "Одного пояса – одного пути" Греция имеет естественное преимущество с точки зрения географического положения и ресурсов, является истинным мостом, который соединяет Европу и Азию. Стратегия построить в Греции международный логистический хаб отвечает инициативе "Один пояс – один путь", — пояснил он.

Чжунхан Ли сказал, что Китай "хочет интегрировать различные ресурсы, капиталы, технологии, таланты и проекты с тем, чтобы продвигать практическое сотрудничество, помочь Греции выйти из кризиса".

"Я думаю, что мы станем свидетелями новой греческой мифологии в новом веке. Палата "Шелкового пути" верит в Грецию и ее будущее", — подытожил он.