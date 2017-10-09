Путин 12 октября встретится с деловыми кругами ФРГ, включая Siemens

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 октября в Сочи встретится с деловыми кругами Германии, в том числе ожидаются представители концерна Siemens и Nord Stream (оператор газопровода "Северный поток"), сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Двенадцатого октября в Сочи состоится весьма важная встреча нашего президента с представителями деловых кругов Германии. Эта встреча организуется по инициативе Восточного комитета германской экономики. Президент начнет эту встречу вступительным словом, а затем состоится открытая дискуссия", — сказал Ушаков.

"Примерно будут участвовать 20 представителей немецкого бизнеса. Это очень крупные фирмы, которые постоянно работают на российском рынке", — добавил он.

Среди них Ушаков назвал Linde, Bauer, Knauf, Siemens, Metro, Schaeffler, Wolffkran и Nord Stream.

По его словам, в основном во встрече будут участвовать председатели правлений немецких компаний. Siemens будет представлять член правления концерна Клаус Хелмрих.