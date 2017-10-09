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Экономика

Бюджетный комитет Госдумы не поддержал проекты о прогрессивной шкале НДФЛ

16:2309.10.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРабота налоговой инспекции. Архивное фотоРабота налоговой инспекции. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении четыре законопроекта о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ, внесенные представителями оппозиции.

Население. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Два законопроекта были предложены депутатами от "Справедливой России". Первый из них по доходам до 24 миллионов рублей включительно предполагает ставку в размере 13%, свыше 24 и до 100 миллионов рублей – 25%, свыше 100 и до 200 миллионов рублей – 35%, свыше 200 миллионов рублей – 50%. Второй для доходов до 5 миллионов рублей включительно сохраняет ставку НДФЛ в размере 13%. По доходам свыше 5 и до 50 миллионов рублей ставка предложена в размере 18%, свыше 50 и до 500 миллионов рублей — 23%, свыше 500 миллионов рублей — 28%.

Законопроект депутатов от КРПФ сохраняет ставку налога 13% при ежемесячном доходе граждан менее 400 тысяч рублей. При доходах от 400 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц ставка налога составит 13% для суммы менее 400 тысяч рублей и 30% для доходов свыше 400 тысяч рублей, свыше 1 миллиона рублей — 50%.

Законопроект представителей ЛДПР устанавливает нулевую ставку НДФЛ при годовом доходе до 180 тысяч рублей. При доходе свыше 180 тысяч и до 2,4 миллиона рублей ставка составит 13% с суммы, превышающей 180 тысяч рублей, свыше 2,4 и до 100 миллионов рублей — 288,6 тысячи рублей + 30% с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей, свыше 100 миллионов рублей — 29 миллионов 568,6 тысячи рублей + 70% с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.

Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Против принятия законопроектов выступало правительство России. "Мы не поддерживаем, считаем, что переход к прогрессивной шкале не только сложен с точки зрения администрирования, это дополнительная нагрузка, но и повлечет за собой негативные экономические последствия", — заявил на заседании бюджетного комитета заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

"У нас сейчас нет возможностей повышать налоговую нагрузку. Это связано и с общей линией на неувеличение налоговой нагрузки на несырьевую экономику, которую проводит правительство, которую нам поручил проводить президент. Мы считаем, что налоговая нагрузка на труд у нас в целом на достаточно высоком уровне, и проблема теневой зарплаты по-прежнему сохраняется в стране с учетом страховых взносов. Поэтому переход к прогрессивной шкале ставок подоходного налога не будет способствовать решению этой проблемы" — отметил замминистра.

Он также напомнил, что когда отказывались от прогрессивной шкалы и переходили к плоской ставке НДФЛ, было принято решение о том, что эта плоская ставка будет не на самом высоком, а на самом низком уровне из тех ставок, которые тогда существовали. "Поэтому вкупе с имеющимися инструментами социальной поддержки и налоговыми вычетами, которые есть, в целом задача поддержания социальной справедливости, она сохраняется даже с учетом плоской ставки", — считает Трунин.

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