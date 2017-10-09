МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Протоколы о поставках на китайский рынок подсолнечника, гречки, овса и льна могут быть подписаны 1 ноября в рамках официального визита в Китай премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Технические консультации между РФ и Китаем прошли 9 октября. В ходе переговоров стороны завершили согласование проектов протоколов о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к подсолнечнику, гречихе, овсу и льну, предназначенных для экспорта из России в Китай, а также договорились в максимально сжатые сроки решить все технические вопросы, возникшие при подготовке протокола о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к российской пшенице.

"По обоюдному согласию сторон парафирование всех вышеперечисленных документов запланировано на 1 ноября текущего года в рамках официального визита в Китай премьер-министра России Дмитрия Медведева", — говорится в сообщении.

"Подписание протоколов послужит началу полномасштабных поставок подсолнечника, гречихи, овса и льна из России в Китай, а также увеличению объемов экспорта пшеницы, как из уже аттестованных AQSIQ (Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая — ред.) российских регионов (Омская, Новосибирская области, Красноярский край и Республика Алтай), так и до настоящего времени не имеющих такого права — Челябинской и Амурской областей", — отметили в Россельхознадзоре.

В начале августа глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщал, что Россия договорилась с Китаем о поставках из РФ гречки и подсолнечника на китайский рынок. Он также отметил, что стороны обсуждают расширение российских регионов-поставщиков пшеницы.

Позднее представители РФ и Китая обсудили проект протокола по пшенице, который предусматривает включение Челябинской и Амурской областей в перечень регионов, одобренных AQSIQ для поставок в КНР. Россельхознадзор отмечал, что российская сторона неоднократно предлагало Китаю провести инспекцию пшеницы в Курганской области, но представители AQSIQ категорически отказались от этого из-за плотного графика в 2017 году. Однако стороны договорились провести инспекцию в 2018 году.