СМИ: авиакомпания Air Berlin прекратит полеты с 28 октября

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вторая по величине авиакомпания Германии Air Berlin, которая ранее запустила процедуру банкротства, прекратит свои полеты с 28 октября, сообщил журнал Focus со ссылкой на письмо руководства компании сотрудникам.

"Согласно текущим данным, авиаперевозки не будут более возможны самое позднее с 28 октября", — говорится в письме.

При этом авиаперевозки дочерних компаний Niki и LG Walter останутся без изменений.

Исполнительный директор концерна Томас Винкельман заявил также, что в четверг 12 октября (как и предполагалось) завершатся переговоры о продаже компании с Lufthansa и EasyJet. "Через несколько дней мы будем знать больше", — говорится в письме руководства. При этом отмечается, что при продаже не каждый сотрудник Air Berlin найдет новое рабочее место.

Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad финансово поддержать авиакомпанию.

По данным СМИ, продажа Air Berlin может принести от 250 до 350 миллионов евро, что позволит возместить кредит в 150 миллионов евро.