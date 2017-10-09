Ивановские власти привлекли еще 117 млн рублей в дорожное хозяйство

ИВАНОВО, 9 окт — РИА Новости. Более 117 миллионов рублей дополнительно привлечено Ивановской областью из федерального бюджета на реализацию программ в сфере дорожного хозяйства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"Распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В ближайшее время будет подписано соглашение между Ивановской областью и Федеральным дорожным агентством о доведении региону выделенных средств", — сказал собеседник агентства.

Привлекаемые средства планируется направить на продолжение строительства, реконструкции и ремонта ряда региональных дорожных объектов. В частности, будет увеличено финансирование реконструкции первого этапа автомобильной дороги Южа — Талицы — Мугреевский в Южском районе с тем, чтобы в этом году выполнить больший объем работ, чем планировалось изначально. Также рассматривается возможность увеличить расходы на ремонт трассы Ростов — Иваново — Нижний Новгород в Тейковском районе.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков отметил, что сохраняя, набранные с 2012 года темпы по строительству и реконструкции дорог, регион выполнит поручение президента РФ об удвоении объемов этих работ к 2022 году.

Объем дорожного фонда Ивановской области в текущем году составил 3,1 миллиарда рублей. Наиболее значимыми объектами стали строительство очередного этапа Западного обхода города Иваново, реконструкция дороги Лежнево — Хозниково — Шуя, устройство переходно-скоростных полос и капитальный ремонт на автодороге Иваново — Родники.

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