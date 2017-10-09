Минфин не планирует повышать минимальную розничную цену водки в 2018 году

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минфин РФ не планирует повышать минимальную розничную цену водки в 2018 году, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Нет", — сказал Сазанов журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин повышать минимальную розничную цену водки в следующем году.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 мая 2017 года минимальная цена была повышена на 7,9% — до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра против 190 рублей ранее.