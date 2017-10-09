Москва готовит встречу министров экономики России и Франции

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Москва занимается подготовкой встречи на уровне министров экономики РФ и Франции, которая должна пройти в декабре в России, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Сейчас мы прорабатываем — в середине декабря состоится так называемый CEFIC (Российско-французский Совет по экономическим, финансовым промышленным и торговым вопросам ред.) — это такой наш межправительственный институт, экономический институт — у нас (глава Минэкономразвития Максим — ред.) Орешкин, у них тоже на уровне министра экономики", — сказал Мешков.

Он отметил, что мероприятие пройдет в России.