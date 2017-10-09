Сельские районы станут ключом к росту в развивающихся странах, считает ФАО

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сельскохозяйственные районы, долгое время рассматривавшиеся как "ловушки бедности", являются ключом к экономическому росту в развивающихся странах, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованном в понедельник.

Однако для раскрытия их большого потенциала необходимы всеобъемлющие изменения, отмечает организация, сообщая, что трансформации в сельском хозяйстве в развивающихся странах с 90-ых годов прошлого века помогли сотням миллионов человек покинуть категорию бедных.

ФАО в качестве проблем, с которыми предстоит справиться, называет низкую производительность натурального хозяйства, а также ограниченные масштабы индустриализации во многих районах. На это накладывается стремительный рост численности населения, а также урбанизация, которые бросают вызов возможностям развивающихся стран обеспечить население едой и работой.

Организация прогнозирует, что число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в период с 2015 по 2030 увеличится на 100 миллионов — до 1,3 миллиарда человек, с наибольшим ростом в Тропической Африке.

Однако промышленный сектор, сфера услуг и сельскохозяйственный сектор в развивающиеся странах замедлили развитие и не смогут включить большое число соискателей работы, из-за чего они могут пополнить категорию городских бедняков, говорится в докладе.

В качестве возможных мер ФАО указывает на поддержку агроиндустрии, которая должна быть хорошо связанна с городскими зонами, и создание оживленной продовольственной системы. "Это создаст рабочие места и позволит большему числу людей остаться в сельских районах и процветать", — отмечается в докладе.

Еще одним способом трансформации сельского хозяйства является осуществление мер, которые позволят мелким производителям в полной мере участвовать в удовлетворении потребностей города в продуктах, и ряд других мер.