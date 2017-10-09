Москва и Эр-Рияд подписали меморандум о промышленном сотрудничестве по ВТС

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали Меморандум о промышленном сотрудничестве в сфере ВТС, заявила в пятницу РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Мария Воробьева.

"Между АО "Рособоронэкспорт" и Саудовской военно-промышленной компанией подписан Меморандум о покупке и локализации производства, продукции военного назначения, направленный на развитие технологического сотрудничества в сфере ВТС", — сказала Воробьева.

Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало информацию со ссылкой на пресс-релиз Саудовской военно-промышленной компании (Saudi Arabian Military Industries, SAMI), согласно которой Москва и Эр-Рияд подписали контракты, предусматривающий приобретение зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, согласно сообщению, подписан меморандум, предполагающий трансферт Саудовской Аравии технологий создания противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино", а гранатометов АГС-30 и автоматов АК-103.