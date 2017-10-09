Нефть дорожает из-за уверенности инвесторов в ограничении добычи Эр-Риядом

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена нефти растет в понедельник утром, — инвесторы уверены, что Саудовская Аравия продолжит придерживаться курса на сокращение добычи нефти, особенно на фоне IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, запланированного на 2018 год.

Согласно данным торгов, по состоянию на 09.24 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% — до 55,7 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,18% — до 49,38 доллара за баррель.

По итогам российско-саудовского инвестиционного форума, состоявшегося 5 октября в Москве, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что позиции России и Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+ схожи: договоренности будут пролонгированы, если рынок нефти не сбалансируется.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее также подтвердил планы по проведению IPO акций национального нефтяного гиганта Saudi Aramco во втором полугодии 2018 года. В ходе IPO в компанию планируется привлечь около 100 миллиардов долларов за счет продажи около 5% акций. Вместе с тем глава Saudi Aramco Амин Нассер сказал журналистам в четверг, что решение по объему IPO будет принято в зависимости от рыночных условий.

Участники рынка также продолжают отыгрывать данные по динамике количества буровых установок в США. По информации американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 6 октября, число установок снизилось на четыре штуки, или на 0,4% — до 936 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло на 412 штук, или в 1,8 раза. Число нефтяных буровых установок за неделю уменьшилось на две, или на 0,3% — до 748 единиц, газодобывающих — также на две, или на 1,06%, до 187 штук.