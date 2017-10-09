Мадуро предлагает саммит ОПЕК+ для обсуждения формулы цены нефти

МЕХИКО, 9 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил в воскресенье провести новый саммит ОПЕК+ для обсуждения формулы цены нефти.

"Я прошу о саммите глав государств и правительств ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств очень скоро, в конце этого года или в начале 2018 года, чтобы обсудить и принять решение по новой формуле определения цены нефти", — завил Мадуро в эфире государственного телевидения страны в воскресенье.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.