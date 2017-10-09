Россия готова расширять объемы промышленного и аграрного экспорта в Алжир

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия готова к экспорту в Алжир гражданской авиатехники, автомобилей, оборудования для сельхозпроизводителей, а также обсуждается сотрудничество в сферах недропользования, водного транспорта, космоса и фармацевтики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В преддверии своего визита в Алжир в интервью алжирскому информационному агентству APS Медведев рассказал о направлениях сотрудничества между странами.

"Из наиболее значимых направлений сотрудничества следует выделить промышленность. Крупные российские предприятия — "Силовые машины", "Газпром" — успешно работают в Алжире в таких важных отраслях, как электроэнергетика и геологоразведка", — сказал российский премьер.

Кроме того, по его словам, российский завод, где производятся автомобили "Рено", поставляет в Алжир кузовы для финальной сборки, и в этом году планируется поставить 18 тысяч, более половины из которых уже отгружены.

"В дальнейшем планируется расширять линейку за счет других автокомпонентов", — добавил он.

Премьер также заявил о готовности к экспорту готовой промышленной продукции. "Мы готовы к экспорту готовой промышленной продукции, в том числе гражданской авиатехники, автомобилей, оборудования для сельхозпроизводителей и железной дороги, станков.

"Активно взаимодействуем в энергетике. У нас немало успешных проектов в нефтегазовой сфере", — сказал он.

Медведев отметил, что также перспективным представляется сектор АПК. "Алжир, как известно, ежегодно закупает значительные объемы зерна, тогда как Россия — его ведущий экспортер в мире. Очевидно, что мы можем быть полезны друг другу. Более активное взаимодействие в этой области способно положительно влиять на наш торговый баланс", — пояснил российский премьер.

В настоящее время, по его словам, предметно обсуждается сотрудничество и по другим направлениям. "Это недропользование, водный транспорт, высокие технологии и космос, строительство, фармацевтика. Поэтому у нас есть все основания полагать, что в ближайшие годы экономическое сотрудничество России и Алжира будет развиваться", — сказал Медведев.