МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что властям РФ и Алжира необходимо создавать максимально комфортные условия для бизнеса, чтобы предприниматели из обеих стран могли полностью реализовать свои возможности.

Говоря о сотрудничестве между странами в интервью алжирскому информационному агентству APS в преддверии своего визита, Медведев отметил роль смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, поскольку она представляет собой хорошо отлаженный, практический механизм взаимодействия во всех сферах.

Он напомнил, что в рамках двусторонней комиссии регулярно собираются рабочие группы по самым разным направлениям, и на прошедшем в сентябре заседании были намечены планы кооперации в таких отраслях, как промышленность, транспорт, строительство, геология, сельское хозяйство, здравоохранение, наука, космос, информационные технологии. "Так что мы не ограничиваемся только энергетикой", — сказал Медведев.

"Наши алжирские партнеры сейчас работают над тем, чтобы превратить свою страну в региональный промышленный и энергетический центр Северной Африки. На сентябрьском заседании комиссии они еще раз подтвердили, что в осуществлении этих планов рассчитывают на помощь России. Мы, естественно, окажем Алжиру поддержку. Российские компании готовы принять участие в совместных проектах", — сказал премьер.

Развитию отношений, по его словам, также способствует и российско-алжирский деловой форум. "Очень хорошо, что наряду с контактами на уровне правительств развивается диалог между предпринимателями", — считает Медведев. Он также отметил роль российско-арабского и российско-алжирского деловых советов, совместные бизнес-форумы.

"Подобные форумы помогают укреплять связи деловых кругов, создают заделы для новых совместных проектов, что, безусловно, придаёт глубину нашему сотрудничеству. Чтобы предприниматели могли в полной мере реализовать эти возможности, правительствам двух стран нужно создавать для них максимально комфортные условия. Уверен, алжирская сторона разделяет такой подход", — заявил Медведев.