АКРА: инфляция в России в 2018-2019 годах вновь разгонится и превысит 4%

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Структура российской экономики способствует сохранению высокой вероятности появления существенных шоков для инфляции: после ожидаемых 3,2% в этом году, в 2018-2019 годах рост цен может ускориться и вновь превысить 4%, говорится в новом маркоэкономическом прогнозе АКРА.
"В 2017 году достижению целевого уровня инфляции помогла не только жесткая денежно-кредитная политика. Свою лепту внесла и благоприятная конъюнктура", — полагают они.
Вероятность разовой индексации тарифов на электроэнергию и тепло на 8% составляет 20% (вклад 2,15 п.п.), падения среднегодовых цен на нефть до 35 долларов за баррель на протяжении одного года — 15% (вклад 5,2 п.п.).
Отклонение временно
"Если первые два фактора инфляции, судя по официальным документам и заявлениям глав министерств, сохранят свое сдерживающее влияние, динамика прочих факторов инфляции будет определяться в основном рыночными или природными силами. Так, после окончания эпизода укрепления курс рубля, вероятно, окажет ускоряющее действие на инфляцию и приведет к временному (с конца 2018 по конец 2019 года) отклонению от цели", — полагают эксперты агентства.
Эксперты АКРА прогнозируют, что в 2018 году рост потребительских цен ускорится до 4,6%, в 2019 году – замедлится до 4,4%, затем вернется к целевому уровню 4% в 2020 году. Лишь по итогам 2021 года показатель опустится ниже таргета — до 3,9%.
Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по инфляции на 2017 год до 3,2%. ЦБ также уточнял прогноз на этот год до 3,5-3,8%, что укладывается в таргет по инфляции в 4% в год. Регулятор называет таргет страховкой от дефляции для России и полагает, что более низкая цель может создавать риски опасного для экономики продолжительного снижения потребительских цен.
Тенденции в экономике
Наиболее чувствительными к режиму низкой инфляции окажутся те отрасли российской экономики, цены на рынках сбыта продукции которых сильнее всего зависят от общего инфляционного фона. Это инфраструктурные монополии, на которые влияет регулирование, и сектор услуг.
Кроме того, в режиме низкой инфляции вероятно дальнейшее снижение в течение ближайших лет чистой процентной маржи в банковском бизнесе. Причина — опережающее падение процентных ставок по кредитам по сравнению со стоимостью фондирования, на которой будет сказываться конкуренция за пассивы между банками.
По их мнению, умеренно жесткая денежно-кредитная политика сохранится на протяжении еще двух-трех лет, но вслед за снизившимися инфляционными ожиданиями ставки долгосрочного кредитования установятся на более низком уровне. "Это позволит при необходимости увеличивать суммы долга, сохраняя долговую нагрузку на текущем уровне", — прогнозируют авторы доклада.
Горизонт планирования
"На протяжении всего постсоветского периода высокая инфляция давала возможность забывать о безнадежных долгах после их обесценения. Сегодня, если не решить проблему неплатежей, отсутствие такой возможности станет риском для крупных вынужденных кредиторов (например, в электроэнергетике и ЖКХ), так как увеличит затраты на формирование резервов и списание долгов", — предостерегают они.
Такой рыночной силой обладают, например, крупный бизнес и часть госсектора, которым с 2014 по 2015 год заморозка зарплат и контрактов подрядчиков дала возможность снизить реальные затраты: в добыче нетопливных полезных ископаемых — на 6,4%, в госсекторе (в частности, в образовании) — на 5,9%.