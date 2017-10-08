Эксперт предположил, какую позицию займет Баку по соглашению ОПЕК+

БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Азербайджан будет занимать выжидательную позицию по продлению соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, которое страну в целом устраивает, заявил РИА Новости научный сотрудник Института Экономики РАН Александр Караваев.
"Думаю, Баку займет выжидательную позицию, оставаясь приверженным действующему соглашению. В принципе, те рамки, которые определены для Азербайджана, вполне устраивают как Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), так и бюджет страны. Кроме того, ограничения по добыче способствуют общей политике по усилению несырьевой составляющей в экспорте страны", — заметил Караваев.
Эксперт напомнил, что совокупный нефтегазовый экспорт республики по-прежнему составляет до 85%. "Во всяком случае, по данным Государственного таможенного комитета в январе-июне 2017 года. В рамках венского соглашения можно наращивать экспорт газа. Что Азербайджан и пытается делать" — подчеркнул собеседник агентства.
"Они не двигаются особенно вверх. А если и двигаются — под давлением скорее других факторов. Одним словом, несмотря на все официальные заявления о соблюдении договоренностей, нефти физически на рынке меньше не становится, а спрос растет медленнее, чем ожидалось. Поэтому вряд ли решение ОПЕК продолжить сдерживание добычи как-то сильно повлияет на Баку. В том же случае, если картель решит отменить ограничения, для Азербайджана это не сыграет решающей роли. Быстро и достаточно много нарастить добычу-экспорт вряд ли удастся. Да и нет, по сути, такой необходимости", — резюмировал он.
Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в сентябре ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 785,7 тысячи баррелей.