Эксперт предположил, какую позицию займет Баку по соглашению ОПЕК+

БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Азербайджан будет занимать выжидательную позицию по продлению соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, которое страну в целом устраивает, заявил РИА Новости научный сотрудник Института Экономики РАН Александр Караваев.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Ранее глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что надеется в ходе работы в оставшиеся до ноябрьской встречи ОПЕК+ недели достигнуть с Россией консенсуса в отношении дальнейшей судьбы этого соглашения.

"Думаю, Баку займет выжидательную позицию, оставаясь приверженным действующему соглашению. В принципе, те рамки, которые определены для Азербайджана, вполне устраивают как Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), так и бюджет страны. Кроме того, ограничения по добыче способствуют общей политике по усилению несырьевой составляющей в экспорте страны", — заметил Караваев.

Эксперт напомнил, что совокупный нефтегазовый экспорт республики по-прежнему составляет до 85%. "Во всяком случае, по данным Государственного таможенного комитета в январе-июне 2017 года. В рамках венского соглашения можно наращивать экспорт газа. Что Азербайджан и пытается делать" — подчеркнул собеседник агентства.

Комментируя возможные негативные последствия для азербайджанской экономики в результате продления соглашения ОПЕК+, эксперт заметил, что "соглашение, по сути, оказывает мало воздействия на котировки нефти".

"Они не двигаются особенно вверх. А если и двигаются — под давлением скорее других факторов. Одним словом, несмотря на все официальные заявления о соблюдении договоренностей, нефти физически на рынке меньше не становится, а спрос растет медленнее, чем ожидалось. Поэтому вряд ли решение ОПЕК продолжить сдерживание добычи как-то сильно повлияет на Баку. В том же случае, если картель решит отменить ограничения, для Азербайджана это не сыграет решающей роли. Быстро и достаточно много нарастить добычу-экспорт вряд ли удастся. Да и нет, по сути, такой необходимости", — резюмировал он.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в сентябре ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 785,7 тысячи баррелей.