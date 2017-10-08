Баку поддержит продление соглашения ОПЕК+ по добыче нефти, считает эксперт

БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Азербайджан поддержит продление соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, заявил РИА Новости азербайджанский экономист Фикрет Мамедов.
В пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что пока неизвестно, будет ли на ноябрьской встрече ОПЕК+ принято решение по продлению сделки. Министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене.
При этом, по мнению эксперта, продление соглашения особо не отразится на мировом рынке нефти. "Будет то же самое, что и по сей день. Немного затормозится скорость падения цен на нефть, но это падение неизбежно", — считает Мамедов.
Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в сентябре ежесуточная добыча нефти в стране составила 785,7 тысячи баррелей. В январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи, в марте – 733,3 тысячи, в апреле — 781,1 тысячи, в мае – 785,3 тысячи, в июне — 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи, в августе – 734,8 тысячи.