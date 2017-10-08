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Экономика

Врио главы Приморья нашел множество нарушений на стройках Hyatt

11:2608.10.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Архивное фотоВременно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко нашел множество нарушений на стройках двух пятизвездочных отелей Hyatt во, сообщает администрация края.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на церемонии представления в администрации Приморского края. 6 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Трутнев подарил и.о. губернатора Приморья шпатель, пожелав достроить Hyatt

Пресс-служба Кремля сообщила во вторник, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, и.о. главы региона назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации края и депутатскому корпусу. В ходе церемонии он пожелал ему достроить отели Hyatt и вручил по этому поводу шпатель.

"Кто-то решил еще раз заработать на гостинице. Она строилась на государственные деньги, при том, что объект находится в высокой степени готовности. Я отказываюсь продавать гостиницу за бесценок. Считаю, что объект нужно достроить, будем искать соинвестора", – отметил Тарасенко по итогам осмотра отеля на мысе Бурном.

Что касается второй гостиницы на Корабельной набережной, здесь тоже, по словам главы региона, отсутствуют проекты, сметы, экспертные заключения по большинству этапов строительства.

"На обеих гостиницах много нарушений. Решения буду принимать позже, в том числе кадровые. Полагаю, что много людей, причастных к этим стройкам, будут уволены", – отметил глава региона.

Тарасенко также возмутил факт продажи имущества, закупленного для гостиничных комплексов, глава региона намерен выяснить, кто дал такое разрешение. Он потребовал от подрядчика разработать точный график работ с датами окончания каждого этапа. Повторно ситуация со строительством Hyatt будет обсуждаться на совещании 12 октября – к этой дате должна быть подготовлена вся документация.

Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании.

В сентябре 2013 года депутаты краевого парламента одобрили решение застройщика взять очередной кредит на завершение строительства гостиниц. Всего на строительство отеля из краевого бюджета было выделено 8,5 миллиарда рублей, а в феврале 2015 года парламентарии края выделили еще около 1,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. Также в результате проверок строительства гостиниц заведено уголовное дело о халатности.

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