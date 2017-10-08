Азербайджан полностью выполняет обязательства, заявил генсек ОПЕК

БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Азербайджан полностью выполняет свои обязательства в рамках Венского соглашения между ОПЕК и не входящими в нее странами по сокращению производства нефти, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо.

В декабре прошлого года не входящие в ОПЕК 11 стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан весьма привержен Венскому соглашению, корректируя и сокращая свою нефтедобычу. Эта приверженность является образцовой для нашего общего дела — сбалансирования нефтяного рынка", — приводит слова Баркиндо агентство Trend.

По словам генерального секретаря, принятие совместных рамок для контроля выполнения условий Венского соглашения является новаторским и уникальным шагом. Как отметил генсек, эти рамки являются показателем поддержки ОПЕК прозрачности, открытости и обмену данными.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в сентябре ежесуточная добыча нефти в стране составила 785,7 тысячи баррелей, из которых 733 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 52,7 тысячи баррелей — на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 627 тысяч баррелей сырой нефти, 52,7 тысячи баррелей конденсата и 19,3 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В январе Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи, в марте – 733,3 тысячи, в апреле — 781,1 тысячи, в мае – 785,3 тысячи, в июне — 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи, в августе – 734,8.