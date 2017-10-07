В столице впервые отмечают День московской промышленности

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов промышленных предприятий столицы с Днем московской промышленности, который отмечается в этом году впервые, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Это новый городской праздник, объединяющий более полумиллиона москвичей — работников производственных предприятий столицы. Продолжая славные традиции московской промышленности, вы запускаете новые производственные линии, расширяете ассортимент продукции, которая пользуется большим спросом в нашем мегаполисе, востребована в других регионах России и за рубежом. "Сделано в Москве" — это знак качества, созданный и подтвержденный трудом многих поколений инженеров и рабочих московских заводов и фабрик", — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что поддержка и развитие современной промышленности является безусловным приоритетом экономической политики правительства Москвы.

"Мы помогаем модернизировать предприятия с историей и традициями, создаем условия для эффективной работы новых технопарков. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши светлые головы, золотые руки и большой вклад в развитие экономики Москвы", — поблагодарил сотрудников московской промышленности мэр.

День московской промышленности учрежден для поддержки столичных производителей. Датой его празднования выбрано 7 октября, поскольку в этот день в 2015 году был принят закон "О промышленной политике города Москвы".