МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило кредитный рейтинг Италии на уровне "Baa2" с негативным прогнозом.

"Перспективы экономического роста в Италии в среднесрочной перспективе остаются умеренными. Также остается значительная неопределенность относительно политических приоритетов следующего кабинета, касающихся темпов налоговой реформы в предстоящие годы", — говорится в заявлении.

В то же время агентство отметило позитивные шаги итальянского правительства, направленные на стабилизацию банковского сектора страны.