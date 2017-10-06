Реконструированный участок трассы М-5 "Урал" открылся в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 6 окт — РИА Новости. Участок федеральной трассы М-5 "Урал" протяженностью 5 километров, в реконструкцию которого было вложено более 1,5 миллиарда рублей, открылся в Спасском районе Рязанской области, сообщает в пятницу областное правительство.

"Шестого октября в регионе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию реконструированного участка федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал"… Старт движению транспорта по автодороге был дан символическим переворачиванием дорожного знака "Проезд открыт". Первой по обновленной магистрали проехала колонна строительной техники, которая была задействована в работах по реконструкции объекта", — говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

По данным областных властей, реконструкция участка протяженностью 5 километров в Спасском районе включила, в том числе, ремонт моста через реку Проня и строительство нового. Сейчас там построен путепровод с четырехполосным автомобильным движением.

"Объект обеспечен двумя светофорами, искусственным освещением и шумозащитными экранами, позволяющими сделать комфортным проживание людей в близлежащих населенных пунктах. Стоимость работ составила в целом более 1,5 миллиарда рублей", — сообщает облправительство.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что новое расширенное дорожное полотно моста через реку Проня позволит избежать в этом месте образования транспортных заторов, увеличить пропускную способность и безопасность трассы.

"Очень важно, чтобы в Рязанской области были современные, качественные дороги. М-5 уже является дорогой 1 категории. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы Рязанская область стала регионом хороших дорог. И для этого предстоит еще очень многое сделать", — сказал Любимов.

Губернатор поблагодарил руководство Минтранса РФ, Росавтодора, "Большой Волги" и выразил уверенность, что совместная работа по созданию современной транспортной инфраструктуры будет продолжена, в том числе по строительству Южного обхода Рязани. Глава региона подчеркнул, что региональные и муниципальные автодороги также нуждаются в ремонте и повышении безопасности дорожного движения.

"Это задачи, решением которых мы, безусловно, будем заниматься в ближайшие годы при поддержке правительства РФ и министерства транспорта России", — сказал Любимов.

По словам Логунова, реконструкция этого участка автомагистрали велась два года.

"Мост через реку Проню имеет стратегическое значение не только для Рязанской области, но и для России в целом. Он находится на федеральной трассе, его трафик составляет до 40 тысяч автомобилей в сутки", – сказал Логунов. По словам руководителя "Поволжуправтодора", к концу следующего года в регионе порядка 90% федеральных дорог будут соответствовать нормативам.

Другие новости региона читайте здесь >>