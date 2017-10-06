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Экономика

В Кузбассе ведут переговоры с "Сибуглемет-М" о поставках угля на ТЭЦ в Юрге

20:2306.10.2017
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© Fotolia / IvanУголь. Архивное фотоУголь. Архивное фото
© Fotolia / Ivan

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Руководство Кемеровской области ведет переговоры с АО "Сибуглемет-М" о поставках угля на ТЭЦ в Юрге, с которой уже не первый год возникают проблемы в отопительный период, сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.

Замена труб на теплотрассе, отопительный сезон, теплосеть, трубы, ремонт, жкх
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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Теплоэлектроцентраль "Юргинского машиностроительного завода" (который в свою очередь входит в "Уралвагонзавод") является основным поставщиком тепловой энергии для города. Проблемы ТЭЦ с подготовкой к отопительному периоду вызваны тяжелым финансовым положением самого завода. В июне 2016 года в связи с отсутствием средств для подготовки теплоэлектроцентрали к отопительному периоду в Юрге был введен режим чрезвычайной ситуации.

"В настоящий момент запасы угля на станции составляют порядка тысячи тонн, происходит сжигание дорогого газа. Мы ведем переговоры с "Сибуглемет", в октябре планируется 12 тысяч тонн, и до конца года уголь все-таки должен пойти на станцию. Но в связи с неплатежеспособностью есть все-таки вопросы по выполнению обещаний со стороны завода", — отметил Кудряшов в ходе всероссийского совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду в 2017-2018 годах.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Отопительный сезон начался в более чем 20 регионах России
Общий неснижаемый запас угля на ТЭЦ по нормативам должен составлять 19 тысяч тонн, 13 тысяч тонн должно поставляться ежемесячно. По словам Кудряшова, руководство области уже трижды изменяло сроки формирования запаса топлива. В случае, если с запасами топлива в текущем отопительном сезоне снова возникнут проблемы, власти области рассчитывают, как и в прошлом году, обратиться к угольным компаниям, чтобы они поставляли уголь без оплаты.

ТЭЦ обслуживает 84 тысячи человек и отапливает 98% жилого фонда, а также объекты социальной инфраструктуры и промышленные предприятия города. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 91 МВт, тепловая мощность – 614 Гкал/ч. На генерирующем объекте семь действующих котлоагрегатов, пять из которых работают на угле и два на газе.

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