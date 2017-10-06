В Кузбассе ведут переговоры с "Сибуглемет-М" о поставках угля на ТЭЦ в Юрге

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Руководство Кемеровской области ведет переговоры с АО "Сибуглемет-М" о поставках угля на ТЭЦ в Юрге, с которой уже не первый год возникают проблемы в отопительный период, сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.
"В настоящий момент запасы угля на станции составляют порядка тысячи тонн, происходит сжигание дорогого газа. Мы ведем переговоры с "Сибуглемет", в октябре планируется 12 тысяч тонн, и до конца года уголь все-таки должен пойти на станцию. Но в связи с неплатежеспособностью есть все-таки вопросы по выполнению обещаний со стороны завода", — отметил Кудряшов в ходе всероссийского совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду в 2017-2018 годах.
ТЭЦ обслуживает 84 тысячи человек и отапливает 98% жилого фонда, а также объекты социальной инфраструктуры и промышленные предприятия города. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 91 МВт, тепловая мощность – 614 Гкал/ч. На генерирующем объекте семь действующих котлоагрегатов, пять из которых работают на угле и два на газе.