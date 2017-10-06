Нижегородские власти ведут переговоры с ОСК о создании судостроительной ОЭЗ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Власти Нижегородской области и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обсуждают возможность создания на территории региона судостроительной особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил журналистам врио главы региона Глеб Никитин.

"Мы с Алексеем Львовичем (Рахмановым, главой ОСК — ред.) уже в моем новом качестве действительно обсуждали этот вопрос и договорились, что именно в этой парадигме будем строить эти планы. Я думаю, что с учетом его понимания, у нас это получится, но над этим предстоит еще много работать", — сказал Никитин.

По его словам, возможность создания такой ОЭЗ или кластера обсуждалась еще во время работы Никитина в Минпромторге.

"В тот момент я был абсолютным сторонником этой идеи. В настоящий момент — мы должны все взвесить для того, чтобы это принесло исключительно инвестиционные вложения со стороны участников этой зоны или кластера, но не привело при этом к выпадающим доходам бюджета Нижегородской области, для нас сейчас чрезвычайно важно", — пояснил врио главы региона.

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