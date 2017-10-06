Нижегородские власти ведут переговоры с ОСК о создании судостроительной ОЭЗ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Власти Нижегородской области и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обсуждают возможность создания на территории региона судостроительной особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил журналистам врио главы региона Глеб Никитин.
По его словам, возможность создания такой ОЭЗ или кластера обсуждалась еще во время работы Никитина в Минпромторге.
"В тот момент я был абсолютным сторонником этой идеи. В настоящий момент — мы должны все взвесить для того, чтобы это принесло исключительно инвестиционные вложения со стороны участников этой зоны или кластера, но не привело при этом к выпадающим доходам бюджета Нижегородской области, для нас сейчас чрезвычайно важно", — пояснил врио главы региона.