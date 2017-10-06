"Швабе" представляет "умные" технологии для города на выставке "ЖКХ+Smart"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На выставке "ЖКХ+Smart", которая проходит в Москве, холдинг "Швабе" демонстрирует проекты, которые помогут руководителям российских городов вывести эффективность управления территориями на качественно новый уровень, сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Как уточняет пресс-служба холдинга, компания представляет изделия, применяющиеся в области управления дорожным движением, в системах безопасности, освещения и водоподготовки. На стенде "Швабе" установлен образец комплекса пешеходной навигации с сенсорным экраном и кнопкой экстренной связи "гражданин-полиция", образцы камеры коротковолнового ИК-диапазона, новое геодезическое спутниковое оборудование Genesis и установка водоподготовки, предназначенная для очистки воды из открытых водоемов, колодцев, скважин и сетей центрального водоснабжения. Кроме того, в экспозиции "Швабе" представлен проект по созданию микрочипов для идентификации транспортных средств.

"Создание высокотехнологичных решений для городской среды — одно из ключевых направлений холдинга в сфере гражданского приборостроения. Сегодня наши изделия активно применяются на практике как в России, так и за рубежом", — отметил Ожгихин.