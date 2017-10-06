В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа", находящиеся в Саудовской Аравии и Малайзии, арестованы по требованию лизинговых компаний, сообщил РИА Новости советник главы Росавиации Сергей Извольский.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч ее клиентов в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. В частности, кризисная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся в "ВИМ-Авиа", не позволила членам экипажей самолетов, работавшим в Саудовской Аравии и Малайзии, своевременно вернуться домой. В настоящее время 24 человека проживает в отелях Медины и 16 — Куала-Лумпура.

""ВИМ-Авиа" не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортповодников в гостиницах, самолеты авиаперевозчика, находящиеся в этих странах, арестованы по требованию лизинговых компаний", — сообщил Извольский в пятницу.