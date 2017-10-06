Правительство одобрило повышение штрафов для большегрузов в "Платоне"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в кодекс административных правонарушений, увеличивающие размер штрафов для большегрузных транспортных средств за неоплату проезда по федеральным трассам до 20 тысяч рублей, следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Законопроектом предлагается увеличить до шести месяцев срок давности для привлечения к административной ответственности нарушителей законодательства о движении тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств, а также увеличить административный штраф за нарушение законодательства о взимании платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн, с 5 до 20 тысяч рублей", — говорится в документе.

Отмечается, что цель законопроекта – повысить ответственность водителей и собственников транспортных средств за соблюдение законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования контрольно-надзорных функций за движением транспортных средств по автомобильным дорогам" и внести его в государственную думу в установленном порядке", — сообщается в документе.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.