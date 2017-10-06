Саудовский король высоко оценил достигнутое равновесие на нефтяных рынках

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым заявил, что рад достигнутому равновесию на международных нефтяных рынках, так как это отвечает интересам потребителей и производителей.

Король Саудовской Аравии находится в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Этот визит называют историческим, в том числе, потому что это первое посещение России правящим монархом за всю историю существования двух государств. В четверг состоялись переговоры с российским президентом, по итогам которых были подписаны совместные документы. На переговорах, в частности, президент России и саудовский король обсудили вопрос взаимодействия на нефтяном рынке.

"Мы очень рады, что нам удалось достичь равновесия на международных нефтяных рынках в интересах потребителей и производителей", — сказал король на встрече с Медведевым.

"Хотел бы поблагодарить президента и Вас за радушный прием и теплоту", — добавил он.