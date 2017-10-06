Новак назвал условия, при которых Москва и Эр-Рияд продлят сделку ОПЕК+

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Позиции России и Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+ схожи: договоренности будут пролонгированы, если рынок нефти не сбалансируется, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканала "Россия 24".
"В принципе они похожи, и здесь мы рассуждаем в едином русле. Основная задача, которая стоит — это балансировка рынка. Мы понимаем вместе с коллегами, если рынок не будет сбалансирован к тому моменту (к концу первого квартала 2018 года), тогда мы будем действовать совместно и пролонгировать эту сделку", — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что практически за полгода до окончания сделки по снижению добычи нефти рано о чем-либо говорить, многое на рынке может измениться.