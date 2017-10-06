В Тюменской области ввели в эксплуатацию новый газопровод

ТЮМЕНЬ, 6 окт — РИА Новости. Газопровод протяженностью более 9 километров ввели в эксплуатацию в Исетском районе Тюменской области. Возможность подключиться к газу получили 253 домовладения, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В данный момент на территории региона завершается строительство еще 30 газопроводов, которые будут введены в промышленную эксплуатацию до конца года. Всего в рамках региональной программы газификации на 2014-2017 годы специалисты построят 992,3 километра газовых сетей, газ поступит в 138 населенных пунктов юга Тюменской области", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, подключая газ в рамках реализации программы газификации, потребители не платят за техническое присоединение к сетям газоснабжения. Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств, привлекаемых "Газпром межрегионгаз Север".Источником для возврата инвестиций служит специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа, учтенные в тарифе амортизационные отчисления и льгота по налогу на имущество, которая установлена на региональном уровне для всего имущества газораспределительной организации.

"Изначально было понимание, что газификацией должна заниматься организация, которая и будет эксплуатировать эти сети. Такая структура в лице "Газпром межрегионгаз Север" нашлась. Также необходимо было найти механизмы, за счет какого источника осуществлять эту программу. В результате обсуждения, тесного взаимодействия и поиска оптимальных путей удалось сформировать эффективную систему газификации в регионе", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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