МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. "Газпром" ведёт переговоры о поставках СПГ в Пакистан, интерес выразили также "Роснефть" и "Новатэк", сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Заинтересованность есть у всех основных наших компаний: у "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", но первые переговоры ведет "Газпром", — сказал Дворкович.

Ранее в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ провести переговоры с Пакистаном о поставках сжиженного природного газа (СПГ) и заключить соглашение на три года с возможностью продления, соответствующее распоряжение премьера было опубликовано на сайте правительства.

Уполномоченными органами сторон по координации исполнения соглашения являются Минэнерго РФ и Министерство энергетики Пакистана. Уполномоченными организациями сторон являются "Газпром" с российской стороны и государственная компания "Пакистан ЭлЭнДжи Лимитед" и (или) ее аффилированные лица.