Минфин предложил снизить налоговую нагрузку для лишившихся лицензии банков

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минфин РФ предлагает снизить налоговую нагрузку для лишившихся лицензии банков, соответствующий проект закона размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

"В статье 292 НК РФ отсутствуют положения, регулирующие порядок использования резерва на возможные потери по ссудам, что создает правовую неопределенность для такой категории налогоплательщиков, как банки после отзыва лицензии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после отзыва лицензии банки обязаны платить налог на прибыль с учетом резервов, за счет этого ухудшается финансовое состояние организации.

"После отзыва лицензии на осуществление банковских операций банки перестают являться банками в целях НК РФ по смыслу статьи 11 НК РФ и обязаны восстановить в составе доходов суммы неиспользованного резерва на возможные потери по ссудам по ссудной и приравненной к ней задолженности, что оказывает отрицательное влияние на финансовое состояние такой организации, а также ее способность расплатиться с кредиторами в процедурах банкротства", — сказано в документе.

Проектом предполагается определить порядок использования резерва на возможные потери по ссудам для банков после отзыва у них лицензии на осуществление банковских операций.

Публичное обсуждение проекта продлится до 18 октября. Вступление закона в силу запланировано на январь 2018 года.