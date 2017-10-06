Правительство выделило около десяти миллиардов рублей на дороги в регионах

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 9,857 миллиарда рублей бюджетам регионов на обеспечение дорожной деятельности, сообщается на сайте кабинета министров.

В частности, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений бюджетам 11 регионов выделены трансферты в объеме 1,435 миллиарда рублей, на реализацию крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов — 3,843 миллиарда рублей бюджетам девяти регионов.

Кроме того, бюджетам 17 регионов планируется направить 2,579 миллиарда рублей на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений. На финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства — 2 миллиарда рублей бюджету Хабаровского края.

Другим распоряжением Росавтодору из резервного фонда правительства России выделены 119 миллионов рублей для предоставления межбюджетных трансфертов Калининградской и Омской областям на реализацию региональных программ в сфере дорожной деятельности.

Как отмечается, Калининградской области будет направлено 103,6 миллиона рублей на строительство эстакады "Восточная", Омской области — 15,4 миллиона рублей на ввод в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения.

Подчеркивается, что принятые решения будут способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.