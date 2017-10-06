Медведев поручил Минэнерго провести переговоры с Пакистаном о поставках СПГ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ провести переговоры с Пакистаном о поставках сжиженного природного газа (СПГ) и заключить соглашение на три года с возможностью продления, соответствующее распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства.
Согласно справке к документу, соглашение будет действовать в течение трех лет и автоматически продлеваться на последующие трехлетние периоды по истечении первоначального или любого последующего срока.
Сообщается, что уполномоченными органами сторон по координации исполнения соглашения являются Минэнерго РФ и Министерство энергетики Пакистана. Уполномоченными организациями сторон являются ПАО "Газпром" с российской стороны и государственная компания "Пакистан ЭлЭнДжи Лимитед" и (или) ее аффилированные лица.