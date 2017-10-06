Медведев поручил Минэнерго провести переговоры с Пакистаном о поставках СПГ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ провести переговоры с Пакистаном о поставках сжиженного природного газа (СПГ) и заключить соглашение на три года с возможностью продления, соответствующее распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства.

"Поручить Минэнерго России провести с участием МИДа России переговоры с пакистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.

Согласно справке к документу, соглашение будет действовать в течение трех лет и автоматически продлеваться на последующие трехлетние периоды по истечении первоначального или любого последующего срока.

Подчеркивается, что заключение соглашения по законам Пакистана необходимо для подписания коммерческих контрактов между уполномоченными организациями сторон для поставок СПГ без проведения тендера, который установлен согласно государственной политике, принятой правительством Пакистана.

Сообщается, что уполномоченными органами сторон по координации исполнения соглашения являются Минэнерго РФ и Министерство энергетики Пакистана. Уполномоченными организациями сторон являются ПАО "Газпром" с российской стороны и государственная компания "Пакистан ЭлЭнДжи Лимитед" и (или) ее аффилированные лица.