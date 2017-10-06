В МВФ рассказали о влиянии налоговой реформы на рост ВВП США

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Умеренный прогноз экономического роста США, который ранее озвучивал Международный валютный фонд (МВФ) может быть пересмотрен в более позитивную сторону в этом и следующем году в свете налоговой реформы, проводимой кабинетом президента США Дональдом Трампом, заявила глава фонда Кристин Лагард, выступая в Институте Управления имени Кеннеди при Гарвардском Университете в четверг.

"Прогнозы для экономики США умерены в свете фактической работы экономики и меняющихся перспектив налоговой реформы, но вероятно в течение этого года и следующего рост будет выше ожиданий", — сказала она.

Прогноз для США в июльской версии прогноза МВФ повторяет июньские оценки— подъем на 2,1% в 2017 и 2018 годах, однако он слабее апрельских ожиданий, которые были на уровне 2,3% и 2,5% соответственно.