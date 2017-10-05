Глава РФПИ рассказал о настрое саудовских инвесторов после визита

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Саудовские инвесторы хотят инвестировать в Россию, после состоявшегося визита у них горят глаза, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы объявили о ряде новых очень важных сделок — это энергетический фонд, который позволит нефтесервисным и технологическим компаниям России получать финансирование от саудовских партнеров, а также контракты от компании Saudi Aramco. Это инвестиции в такие проекты, как дублер Кутузовского проспекта, который показывает, что саудовские инвесторы инвестируют в российскую инфраструктуру", — сказал Дмитриев журналистам.

Он подчеркнул, что средства из Саудовской Аравии приходят в российскую инфраструктуру, в очень интересные для России проекты.

По словам Дмитриева, проведение бизнес-форума "РФ — Саудовская Аравия", а также подписанные по итогам переговоров на высшем уровне соглашения создают серьезную основу для дальнейшего сотрудничества двух стран. Глава РФПИ отметил, что сотрудничество России и Саудовской Аравии развивается не только в сфере энергетики, но и в таких областях, как агросектор, инфраструктура, логистика, медицина, промышленность и многие другие.

"Для многих саудовских бизнесменов очень важно, что они в первый раз приехали в Россию. Они очень удивились, что до этого они не общались с российскими компаниями. Мы видим, что у них блестят глаза, они активно хотят оставаться в России, чаще сюда приезжать и для многих эта встреча стала переломным моментом с точки зрения понимания России", — добавил глава РФПИ.