Врио главы Дагестана пообещал вплотную заняться экономикой в регионе

МАХАЧКАЛА, 5 окт — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев намерен прежде всего заняться вопросами экономики региона.

"Я намерен, в первую очередь, поблагодарить и попросить далее работать (членов правительства — ред.), но при этом встречусь со всеми основными фигурами, которые обеспечивают экономику республики, и попрошу проинформировать меня, какие результаты в ближайшее время будут достигнуты. Далее результаты будут взяты на контроль, а по итогам мы определим их дальнейшую судьбу", — сказал журналистам Васильев.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, назначив временно исполняющим обязанности руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.