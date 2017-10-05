Нефтяная отрасль нуждается в особенном налогообложении, заявила глава Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт — РИА Новости. Нефтяная отрасль в России нуждается не в льготировании, а в особенном налогообложении, которое бы отвечало особенностям отдельно взятых месторождений и целых провинций, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

"Принципиально важно то, что эта отрасль не нуждается в льготах… Нужен режим налогообложения, который отвечает и регулирует особенности этой отрасли, не более того. Это не льготы, а специальный налоговый режим для нефтяной отрасли, который необходимо дифференцировать, отвечая на запросы горно-геологических особенностей каждого месторождения, таким образом регулируя доходность целой отрасли", — подчеркнула глава автономного округа, выступая в четверг на "Российской энергетической неделе".

Она также назвала правильной государственную политику ухода от большой зависимости от топливно-энергетического комплекса, добавив, что при переходе на диверсифицированную экономику невозможно отказаться от такого драйвера роста как ТЭК.

Темой круглого стола в рамках "Российской энергетической недели" стал эксперимент, связанный с налогом на добавленный доход (НДД), который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Предполагается, что новый налог изначально распространится на пилотные проекты разработки месторождений, фактически заменив экспортную пошлину.

Как заявил в ходе встречи глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов, пока преждевременно говорить о переходе всей нефтегазовой отрасли РФ в среднесрочной перспективе на НДД.

В августе первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщил журналистам, что Минэнерго рассчитывает на принятие закона об НДД до 1 декабря, чтобы запустить пилотный проект в установленный срок с 2018 года. Он отметил, что Минфин доработал законопроект и направил его в правительство.

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