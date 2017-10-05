Ивановский аэропорт фиксирует рост пассажиропотока на южных направлениях

ИВАНОВО, 5 окт — РИА Новости. В рамках летней кампании аэропорта "Иваново" перевезены более 10 тысяч пассажиров, что на 63% превысило прошлогодние показатели, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"В этот летний сезон полеты выполнялись в трех направлениях: Анапа, Сочи и Симферополь. На всех рейсах загрузка превышала 80%, что считается хорошим показателем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, рейсы в Сочи и Анапу субсидировались из областного бюджета. На эти цели было направлено около восьми миллионов рублей.

Рейс в Симферополь — полностью коммерческий, однако это направление также показало значительный прирост пассажиропотока.

В пресс-службе напомнили, что уже третий год подряд в период летних отпусков жители региона имели возможность добраться до курортных центров России прямыми рейсами из Иванова. В этом году интерес к летней программе ивановского аэропорта проявляли и жители соседних регионов.

"Каждый год совместно с аэропортом "Иваново" правительство региона прорабатывает новые направления. В этом году добавили Анапу, и она показала хорошую загрузку на рейсы. Задачу по расширению географии авиаперелетов из Иваново, поставленную губернатором области Павлом Коньковым будем отрабатывать и в следующем году", — приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина.

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