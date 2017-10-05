На выставке в Москве "Швабе" показал неонатальное оборудование

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Неонатальное оборудование представил холдинг "Швабе" на проходившей в Москве 19-й Международной специализированной выставке "Охрана здоровья матери и ребенка".

"На данном мероприятии мы экспонировали технику, которая активно поставляется в родильные дома и перинатальные центры нашей страны. Многие из представленных изделий были разработаны в рамках госпрограммы по импортозамещению, рассчитанной до 2020 года. Сегодня они успешно конкурируют с зарубежными аналогами как на российском, так и на зарубежном рынках", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В пресс-службе уточнили, что экспозиция холдинга включала аппарат поддержки дыхания, фототерапевтический неонатальный облучатель, детский неонатальный обогреватель, а также инкубатор интенсивной терапии и многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии производства Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в состав холдинга).

Выставка "Охрана здоровья матери и ребенка" проходила в рамках 18-го Всероссийского научно-образовательного форума "Мать и дитя".

Мероприятие было организовано с целью реализации государственной политики в области охраны здоровья матери и ребенка Министерством здравоохранения России, Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Российским обществом акушеров-гинекологов и Лигой акушерок России.