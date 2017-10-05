Путин и король Саудовской Аравии обсудили сотрудничество на нефтяном рынке

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсудили вопрос взаимодействия на нефтяном рынке, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы обсуждали в целом взаимодействие на рынках, этот вопрос затрагивался как на уровне министров, и сегодня в рамках двусторонних переговоров между президентом РФ и королем Саудовской Аравии", — сказал Новак журналистам по итогам переговоров.

Он добавил, что также обсуждались совместные действия РФ и Саудовской Аравии, которые положительно повлияли на ситуацию на рынке.

"Обсуждали возможность дальнейшего взаимодействия по этому направлению. Наши руководители выразили удовлетворение, что такая сделка состоялась, и она повлияла положительно на ситуации на рынке", — добавил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.