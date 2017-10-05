В Югре начнут строить первый мусороперерабатывающий завод в 2018 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт — РИА Новости. Концессионер приступит к строительству первого в Югре мусороперерабатывающего завода в 2018 году, сообщили РИА Новости в окружном департаменте промышленности.

Отмечается, что власти региона планируют построить пять аналогичных заводов на территории крупных городов автономного округа в ближайшие четыре года. Инвестиции оцениваются на уровне пяти миллиардов рублей. Первый комплекс начнут строить в Нефтеюганске, он будет обслуживать три муниципалитета.

"В 2017 году за счет средств бюджета автономного округа планируется завершение выполнения проектно-изыскательских работ по комплексному межмуниципальному полигону для городов Нефтеюганска, Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района. Планируемый срок строительства — 2018-2019 годы", — рассказали в профильном департаменте.

Еще три проекта мусороперерабатывающих заводов в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нягани, в зону действия которых попадает ряд районных муниципальных образований, в настоящее время находятся на стадии государственной экспертизы. Начало строительства этих объектов, как уточнили в ведомстве, запланировано на 2019 год, работы будут вестись на протяжении полутора лет.

Пятый полигон, по информации правительства Югры, появится в Сургуте. В администрации Сургутского района отметили, что реализация проекта потребует вложений со стороны инвестора на уровне 1,2 миллиарда рублей, а появление комплекса обеспечит рабочими местами 300 человек, еще 400 рабочих смогут трудоустроиться на время строительства завода.

Как считают в региональном правительстве, строительство полигонов позволит вывести процесс обращения отходов в Югре на качественно новый уровень, что "скажется на улучшении экологической обстановки в населенных пунктах".

По прогнозам властей региона, к окончанию строительства всех комплексных полигонов на территории округа ежегодный объем отходов производства и потребления может вырасти с 4,8 до 5,2 миллиона тонн.

В конце прошлого года в интервью РИА Новости губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что в окружном правительстве работают над тем, чтобы полностью изменить подход к обращению с отходами. "Их не нужно закапывать или сжигать, а по максимуму использовать вторично, сберегать экологию и одновременно делать на таких отходах выгодный бизнес", — подчеркнула глава региона, уточнив, что каждый из пяти будущих полигонов сможет принимать до 600 тысяч отходов в год.

Другие новости региона читайте здесь >>