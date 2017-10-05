Минфин: говорить о полном переходе нефтегазовой отрасли на НДД рано

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Преждевременно говорить о переходе всей нефтегазовой отрасли РФ в среднесрочной перспективе на налог на добавленный доход (НДД), заявил глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.

"НДД задает параметры будущего налогообложения отрасли в долгосрочной перспективе. Мы, безусловно, поддерживаем проведение эксперимента, он нужен, для того, чтобы более чётко определить параметры. Но говорить о переходе всей отрасли на НДД в среднесрочной перспективе мы считаем преждевременным", — сказал Сазанов, выступая в рамках Российской энергетической недели.

Пилотный проект по введению НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, планируется запустить с 2018 года. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений, и по задумке Минфина должен, по сути, заменить экспортную пошлину.

Автором идеи НДД был Минфин. Ведомство предложило этот механизм в противовес налогу на финансовый результат (НФР), который предлагало Минэнерго для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей вместо ныне действующего НДПИ. При этом Минэнерго предлагало сначала протестировать новый налог в течение трех-пяти лет на нескольких пилотных месторождениях, после чего решить, стоит ли распространять его на всю отрасль. Минфин же настаивал, что налоговые новации надо вводить во всей отрасли сразу.

В итоге Минфин и Минэнерго сняли разногласия по поводу введения НДД в нефтяной отрасли в пилотном режиме. Заявки на введение НДД на пилотных проектах с объемом добычи нефти суммарно около 7 миллионов тонн уже подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть".