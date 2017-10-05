Король Саудовской Аравии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 октября 2017

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд видит большие возможности для расширения и диверсификации экономического сотрудничества между его страной и Россией.

"Есть большие возможности для расширения и диверсификации экономического сотрудничества между нашими странами, для создания торгово-экономической инвестиционной базы… в интересах двух стран и в интересах развития торгового обмена во всех направлениях", — заявил король Сальман во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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