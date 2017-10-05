Евтушенков заявил о надежде на мирное урегулировании спора с "Роснефтью"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Председатель совета директоров и основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что рассчитывает на мирное урегулирование судебного спора с "Роснефтью".

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. АФК допускала возможность мирового соглашения, но его возможных условий не называла.

В сентябре президент РФ Владимир Путин прокомментировал это судебное разбирательство, отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению главы государства, это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом. В АФК заявляли, что восприняли слова президента как руководство к действию.

"Да, надеюсь", — сказал Евтушенков журналистам, отвечая на вопрос, надеется ли он на мирное урегулирование спора с "Роснефтью".

"Система" уже подала апелляцию на решение суда о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей. Глава АФК Михаил Шамолин пояснял, что подача апелляции является обязательным условием заключения мирового соглашения, поскольку без нее решение суда первой инстанции вступает в силу автоматически.