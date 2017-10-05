Глава Прикамья предложил перейти к таргетированию цен на электроэнергию

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики предложил перейти к управлению и к таргетированию цен на электроэнергию, говорится в сообщении на сайте правительства края.

В Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября проходит Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН). В форуме принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ.

В своем выступлении на панельной дискуссии Решетников отметил, что сейчас регулирование цен на энергию осуществляется децентрализовано. При этом ее высокая стоимость влечет за собой появление новых точек распределительной генерации и увеличивается финансовая нагрузка на региональные бюджеты.

"Крупные потребители энергоресурса, такие как производственные компании, находят более выгодное для себя решение и строят собственные генерации, отсоединяются от ТЭЦ. В результате бюджетные потребители, население, небольшие машиностроительные предприятия, малый и средний бизнес и сельское хозяйство оплачивают вводы атомных электростанций, новые блоки, мусоросжигательные заводы", — подчеркнул губернатор и предложил перейти к управлению и к таргетированию цен на электроэнергию.

Как сообщает сайт правительства края со ссылкой на мнение участников форума, в ближайшие 20-30 лет спрос на электроэнергию в мире вырастет на 25-30%. Главными источниками спроса станут транспорт, промышленность, жилье и коммерческая недвижимость.

На стенде Пермского края на форуме представлены 15 проектов по созданию новых продуктов от 11 компаний-партнеров ПАО "Газпром", в том числе достижения в сфере машиностроения и развития промышленных кластеров "Фотоника" и "Композиты Прикамья".